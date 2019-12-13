Boris Johnson'dan tarihi seçim zaferi

İngiltere tarihi bir seçimi geride bıraktı. Muhafazakar Başbakan Boris Johnson büyük bir seçim zaferine imza attı. İngiltere'nin 31 Ocak'ta Avrupa Birliği'nden ayrılmasını sağlayacak çoğunluğu elde etti. İşçi Partisi ise hezimete uğradı. Lider Jeremy Corbyn bir sonraki seçimde partinin başında olmayacağını açıkladı. Bu arada ilk kez Türkiye kökenli bir isim parlamentoya girmeyi başardı. NTV Londra Temsilcisi Gökhan Bozkurt aktardı.
NTV Haber 13.12.2019 - 10:32| Son Güncelleme : 13.12.2019 - 10:38
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