Boris Johnson'ın çay tercihi tartışma yarattı

İngiltere seçimlere gidiyor. Son dönemin ruhuna uygun şekilde tüm adaylar sosyal medyayı kullanıyor. Muhafazakar partiden Boris Johnson da elinde bir çay fincanı ile seçmenlerine seslendi. Fakat fincandaki poşeti çıkarmadan çaya süt ekleyince ortalık ayağa kalktı. Yaptığı şeyin "hiç de İngiliz tarzı" olmadığını savunan binlerce sosyal medya kullanıcısı Johnson'ı protesto etti. (Dünyanın Haberi, NTV)
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