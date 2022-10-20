Boris Jonhson yeniden başbakan olabilir mi?

İngiltere Başbakanı Liz Truss, üzerindeki istifa baskılarına daha fazla direnemedi. Göreve geldikten 6 hafta sonra istifasını açıkladı. Eski Başbakan Boris Johnson'ın Liz Truss'un yerini almak için başbakanlık yarışına katılabileceği öne sürüldü. Peki Boris Johnson'ın tekrar başbakan olması mümkün mü? NTV Londra Temsilcisi Gökhan Bozkurt değerlendirdi.
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