"Breaking Bad" gerçek oldu (Kimya hocaları gözaltına alındı)
Dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan dizi "Breaking Bad"de anlatılan olaylar gerçek oldu. ABD'de Arkansas eyaletinde iki kimya doçenti, okul laboratuvarında uyuşturucu ürettikleri suçlamasıyla gözaltına alındı. İşte ayrıntılar...
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.