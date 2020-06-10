Brezilya virüsü yenemiyor

Brezilya, corona virüs salgınında en yıkıcı etkiyi gören ülkelerden, can kaybı ve vaka sayısındaki artışa rağmen normalleşme adımları atılmaya devam ediliyor. Rio de Janerio kentinde alışveriş merkezleri ve restoranlar açıldı.
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NTV Haber 10.06.2020 - 17:39| Son Güncelleme : 10.06.2020 - 17:46
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