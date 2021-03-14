Brezilya'da gizli partiye polis baskını (Günde 2 bin kişi virüsten ölüyor)

Brezilya'da Covid-19 nedeniyle can kayıplarında rekor yaşanıyor. Son 1 haftada günde yaklaşık 2 bin kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu vahim tabloya rağmen gece kulüplerinde, internet üzerinden gizlice organize edilen partiler hız kesmiyor. Sao Paulo kentindeki bir gece kulübüne düzenlenen baskında polis, hiçbir önlem almadan eğlenen 600 kişi yakaladı.

NTV 14.03.2021 - 10:09 | Son Güncelleme : 14.03.2021 - 10:28

DİĞER VİDEOLAR