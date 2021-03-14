Brezilya'da gizli partiye polis baskını (Günde 2 bin kişi virüsten ölüyor)
Brezilya'da Covid-19 nedeniyle can kayıplarında rekor yaşanıyor. Son 1 haftada günde yaklaşık 2 bin kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu vahim tabloya rağmen gece kulüplerinde, internet üzerinden gizlice organize edilen partiler hız kesmiyor. Sao Paulo kentindeki bir gece kulübüne düzenlenen baskında polis, hiçbir önlem almadan eğlenen 600 kişi yakaladı.
Abone ol
Paylaş
NTV 14.03.2021 - 10:09| Son Güncelleme : 14.03.2021 - 10:28
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.