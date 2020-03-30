Brezilya'da polis plajdakileri helikopter ile dağıttı
Brezilya'nın Santa Catarina eyaletinde corona virüs önlemleri kapsamında bölge polisi helikopterli denetimde bulunuyor. Galheta plajında bulunan vatandaşları dağıtmak isteyen polis, helikopteri ile kum fırtınası yaratıyor. Vatandaşların ise fırtına ile kaçmaya başladığı görüntüler helikopter kamerasına yansıdı.
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ntv.com.tr 30.03.2020 - 10:20| Son Güncelleme : 30.03.2020 - 11:05
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