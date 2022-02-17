Brezilya’da sel felaketi:104 ölü

Brezilya’da şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 104’e yükseldi. Ülkeden gelen çarpıcı görüntülerde arabaların, otobüslerin nasıl sürüklendiği görülüyor. Cep telefonuyla kaydedilen bir görüntüdeyse insanların canlarını kurtarmak için binanın kolonuna sarıldığı anlar var.
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