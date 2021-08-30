Brezilya'da soyguncular rehineleri arabalara bağlayarak kalkan yaptı

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletine bağlı Araçatuba kentindeki 3 bankaya sabah saatlerinde ağır silahlı gruplar tarafından saldırı gerçekleştirildi. Soygunların ardından çetenin çok sayıda kişiyi rehin aldığı ve polis karakolunu kuşattığı belirtildi. Polise göre çetenin en az 50 ağır silahlı üyesi bulunuyor. Brezilya medyası kenti sarsan olayda şu ana kadar 2'si sivil, 1'i soyguncu olmak üzere en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de gözaltına alındığını aktardı.

NTV 30.08.2021 - 16:16 | Son Güncelleme : 30.08.2021 - 16:25

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