Brezilya’da yerliler polisle çatıştı: Binalara ok attılar

Brezilya’da polisle çatışan yerliler binalara ok attı. Yaşadıkları bölgenin tarım ve madenciliğe açılmasını öngören tasarıya karşı çıkan yerliler, başkent Brasilia’da gösteri yaptı. Polis, bir binaya girmeye çalışan yerlilere biber gazıyla müdahale eti.

NTV 17.06.2021 - 14:56 | Son Güncelleme : 17.06.2021 - 15:16

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