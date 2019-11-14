Bu ofise kedi-köpek getirmek serbest (Sokak kedisi sahiplenen çalışana 45 dolar destek)

Japonya'da ofis çalışanlarının işyerlerine evcil hayvanlarını götürmelerine izin veriliyor. Hatta bazı şirketler, sokak kedisi sahiplenen çalışanlarına aylık 45 dolar destek sağlıyor. İşyerleri bu uygulamayla çalışanların motivasyonun arttığını söylüyor. İşte ayrıntılar...

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