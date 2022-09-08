Bursa'da mihmandarıydı: İlber Ortaylı Kraliçe Elizabeth'i anlattı

Tarihçi İlber Ortaylı, 96 yaşında hayata gözlerini yuman İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile ilgili merak edilenleri NTV canlı yayınında anlattı. Türkiye'yi 2008'de ziyaret eden 2. Elizabeth'in Bursa'da mihmandarlığını yaptığını belirten Ortaylı, Kraliçe'yi "Çok ilginç bir biçimde gayet mütevazı, saygılı, kibirli tavır değil... Bilgili, şaşılacak derecede bilgili" diye tanımladı.
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NTV Haber 08.09.2022 - 22:16| Son Güncelleme : 08.09.2022 - 22:38
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