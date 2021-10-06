Buzullarda 1300 yıllık keşif: Arkeologlar gözlerine inanamadı
Norveç’in batısındaki Digervarden buz yamacında çalışma yapan arkeologlar, 1300 yıllık kayak tahtası buldu. Ekip keşfi ‘‘İnanılmaz bir keşif yaptık. Dünyanın en iyi korunmuş kayak çiftini bulduk! 1300 yaşında ve her ikisi de iyi durumda’’ mesajıyla duyurdu. Aynı bölgede 2014’te yapılan çalışmada bir kayak tahtası daha bulunmuştu. Ancak son bulunan takım, 17 cm daha uzun ve 2 cm daha geniş... Arkeologlar, kayak takımının bir avcıya ait olduğu ihtimali üzerinde duruyor.
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ntv.com.tr 06.10.2021 - 15:26| Son Güncelleme : 06.10.2021 - 15:45
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