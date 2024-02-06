California'da "atmosferik nehir" etkisiyle oluşan yağışlar, sel ve heyelana yol açtı
ABD'nin batı kıyısındaki California eyaletinde, alışılmışın dışında gelişen ani yağışlar sonucu bazı bölgelerde su baskınları ve toprak kaymaları meydana gelirken, olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok uçuş iptal edildi, halka bir süre araç kullanmaması tavsiye edildi. California Valiliği, buharlaşarak yükselen havanın rüzgarla taşındığı ve gökyüzünde yoğun nemli hava akımları oluşturduğu "atmosferik nehir" etkisiyle meydana gelen afet nedeniyle Los Angeles ile eyaletin Meksika sınırında yer alan San Diego'nun da yer aldığı 7 ilçede olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.
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