Cankurtaran drone görev başında

İnsansız hava araçları İspanya’nın güney sahillerinde cankurtaranların en büyük yardımcısı haline geldi. Cankurtaran drone’lar, denizde zor durumda kalanlara saniyeler içinde ulaşıp can yeleği bırakıyor. 45 dakika havada kalabilen ve tek seferde 2 can yeleği taşıyabilen drone’ların sezonluk maliyeti ise 25 bin euro yani yaklaşık 258 bin TL.
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NTV 17.06.2021 - 14:34| Son Güncelleme : 17.06.2021 - 14:45
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