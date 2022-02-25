Canları pahasına adayı savunup teslim olmadılar

Zmiinyi yani Yılan Adası, Karadeniz’de Ukrayna’ya ait küçük bir ada... Adayı kuşatan Rus savaş gemileri, Ukraynalı askerlere teslim olun çağrısı yaptıklarında, beklemedikleri bir yanıt aldı. 13 asker teslim olmayı reddederek saatlerce direndi. İşte Ukraynalı askerlerin canlarına pahasına adayı savundukları anlar...
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