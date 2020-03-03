Canları pahasına Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların başlarına gelmeyen kalmadı
Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacılara engel olmayacağını açıklamasının üzerinden 4 gün geçti. 5'inci günde de onbinlerce kişi yollarda, Avrupa'ya gitmek için her yolu deniyorlar. Yunan güvenlik güçleri ise sığınmacılara izin vermiyor, çoğu zaman orantısız güç kullanıyorlar. Denizde de durum aynı. Ya bindikleri bot batırılmak isteniyor ya da çaresizliğe terkediliyorlar. Yardımlarına yıllardır olduğu gibi yine Türkiye yetişiyor. İşte sığınmacıların yaşadığı insani dram, Yunan güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanımı ve daha fazla ayrıntının özeti... (Dünyanın Haberi, NTV)
Abone ol
Paylaş
03.03.2020 - 16:42| Son Güncelleme : 03.03.2020 - 17:02
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.