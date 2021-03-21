Canlı yayındaki sunucu çıplak kadının saldırısına uğradı
Romanya’da bir televizyon programının canlı yayını sırasında stüdyoaya çıplak giren kadın sunucuya taş fırlattı. Çırılçıplak halde stüdyoya dalan kadın ‘‘Paramı geri ver’’ diye bağırarark sunucu Mirela Vaida’ya doğru koştu. Teknik ekip saldırgan kadını hemen yakaladı. Kadının neden böyle bir saldırıda bulunduğu açıklanmazken sunucu Mirela Vaida saldırganı tanımadığını söyledi.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 21.03.2021 - 13:25| Son Güncelleme : 21.03.2021 - 13:47
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.