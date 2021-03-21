Canlı yayındaki sunucu çıplak kadının saldırısına uğradı

Romanya’da bir televizyon programının canlı yayını sırasında stüdyoaya çıplak giren kadın sunucuya taş fırlattı. Çırılçıplak halde stüdyoya dalan kadın ‘‘Paramı geri ver’’ diye bağırarark sunucu Mirela Vaida’ya doğru koştu. Teknik ekip saldırgan kadını hemen yakaladı. Kadının neden böyle bir saldırıda bulunduğu açıklanmazken sunucu Mirela Vaida saldırganı tanımadığını söyledi.

ntv.com.tr 21.03.2021 - 13:25 | Son Güncelleme : 21.03.2021 - 13:47

DİĞER VİDEOLAR