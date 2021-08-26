Cenazeye katılamadı sevgisini böyle gösterdi

Avusturalyalı çiftçi corona virüs kısıtlamaları yüzünden cenazesine gidemediği kanser hastası teyzesine sevgisini göstermenin farklı bir yolunu buldu. Tahılları yere kalp şeklinde dizen çiftçi, cenaze öncesinde herkesi şaşırtarak teyzesi için hazırladığı videoyu paylaştı.
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NTV 26.08.2021 - 17:10| Son Güncelleme : 26.08.2021 - 17:17
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