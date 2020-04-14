Çernobil'de 34 yıl sonra aynı korku: Yangın 10 gündür neden kontrol altına alınamadı?
Ukrayna'da 34 yıl önce dünyadaki en büyük çevre felaketinin yaşanmasına neden olan patlamanın yaşandığı Çernobil Nükleer Santrali'nin bulunduğu Çernobil bölgesindeki orman yangını, nükleer santralin bulunduğu yere yaklaştı. Anadolu Ajansı Muhabiri Ali Cura, NTV canlı yayınında konuya ilişkin ayrıntıları aktardı.
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14.04.2020 - 11:21| Son Güncelleme : 14.04.2020 - 11:32
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