Çetenin kaçırmaya çalıştığı adamı sokak köpekleri kurtardı
Kolombiya’nın Aracua kentinde yaşanan kaçırma olayını sokak köpekleri önledi. 3 çete üyesi, bir işadamını kaçırmak üzere, sahibi olduğu iş yerine motosikletlerle geldi. Adamı yaka paça tutup araca zorla bindirmeye çalışırlarken ortaya 3 sokak köpeği çıktı. Köpekler çete üyelerine saldırarak kaçırma girişimini boşa çıkardı.
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