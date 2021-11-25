Çetenin kaçırmaya çalıştığı adamı sokak köpekleri kurtardı

Kolombiya’nın Aracua kentinde yaşanan kaçırma olayını sokak köpekleri önledi. 3 çete üyesi, bir işadamını kaçırmak üzere, sahibi olduğu iş yerine motosikletlerle geldi. Adamı yaka paça tutup araca zorla bindirmeye çalışırlarken ortaya 3 sokak köpeği çıktı. Köpekler çete üyelerine saldırarak kaçırma girişimini boşa çıkardı.

Haberler - ntv.com.tr 25.11.2021 - 15:06 | Son Güncelleme : 25.11.2021 - 15:25

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