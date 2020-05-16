Virüs nedeniyle çiftliğe otomobille ziyaret

Japonya'da bir çiftlik virüs tehdidi nedeniyle ziyaretçi kurallarını değiştirdi. Çiftliğe ziyaretçilerin sadece otomobilleriyle girişine izin veriliyor. Ziyaretçiler, kuzu, keçi, alpaka ve atları uzaktan izleyebiliyor.

NTV 16.05.2020 - 13:47 | Son Güncelleme : 16.05.2020 - 14:06

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