Virüs nedeniyle çiftliğe otomobille ziyaret

Japonya'da bir çiftlik virüs tehdidi nedeniyle ziyaretçi kurallarını değiştirdi. Çiftliğe ziyaretçilerin sadece otomobilleriyle girişine izin veriliyor. Ziyaretçiler, kuzu, keçi, alpaka ve atları uzaktan izleyebiliyor.
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NTV 16.05.2020 - 13:47| Son Güncelleme : 16.05.2020 - 14:06
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