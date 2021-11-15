Çığ böyle geldi: 7’si öğrenci 11 kişi yaralandı

Nepal’in batısında bulunan Mustang bölgesinde çığ meydana geldi. Yerleşim yerlerine kadar ulaşan çığ, bir okulun üzerine düştü. 7'si öğrenci 11 kişi yaralandı. Yetkililer, bölgede şimdiye kadar meydana gelen en büyük çığ olduğunu ve 30 dakika boyunca devam ettiğini açıkladı.
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