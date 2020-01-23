Çin 2020 yılı Bahar Bayramı Galası'na hazır

Fare Yılı’na girmeye hazırlanan Çin'de 2020 Bahar Bayramı Galası'nın provalarında sona gelindi. Çin halkı yine ekran başında ülkenin en büyük TV şovuna kilitlenecek. Bahar Bayramı Galası ilk kez 1983 yılında ilk kez düzenlenmişti. Geleneksel hale gelen galalar yıllardır, her Bahar Bayramı'nın yeni yıl arife gecesinde izleyici ile buluşuyor. 2020 Bahar Bayramı Galası, 24 Ocak 2020 tarihinde danslar, şarkılar ve büyülü gösterileri de kapsayan gibi çok sayıda programdan oluşuyor. Bu yıl özellikle güldürü programlarının sayısındaki artış tdikkat çekici. 2020 Bahar Bayramı Gala sahnesi Çin kültürüne ait unsurlar taşıyor.
23.01.2020 - 10:18| Son Güncelleme : 23.01.2020 - 10:22
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