Çin İstanbul Başkonsolosu: Çin aşıyı denemeye başladı
Corona virüsün ilk görüldüğü yer olan Çin'de durum artık iyiye gidiyor. Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, aşı çalışmaları ve Sağlık Bakanlığı'nın corona virüs tedavisi için Çin'den getirttiği ilaç hakkında konuştu.
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NTV 02.04.2020 - 09:14| Son Güncelleme : 02.04.2020 - 09:34
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