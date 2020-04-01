Çin salgını nasıl durdurdu? Çinli doktor NTV'ye anlattı
Çin'in Wuhan kenti salgının çıkış noktasıydı. Kent Çinli yetkililer tarafından hızla karantina altına alındı ama yine de çevre vilayetlere yayılması engellenemedi. İşte o eyaletlerden biri de Hunan. Bölgedeki 3 aylık mücadelenin ardından uzman doktorlardan Peng Yue görevini tamamladı. Çünkü artık onun 28 Ocak'tan beri aralıksız çalıştığı kentte vaka sayısı artık sıfır. Doktor Peng Yue, mücadelenin seyrini ve yaşadıklarını NTV'ye anlattı.
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NTV 01.04.2020 - 09:33| Son Güncelleme : 01.04.2020 - 10:49
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