Çin'de anaokulunda bıçaklı saldırı: 16'sı çocuk 18 yaralı
Çin'in Guangşi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki bir anaokulunda bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. 16 çocuk ve 2 öğretmeni yaralayan saldırganı polis kıskıvrak yakaladı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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NTV 28.04.2021 - 14:45| Son Güncelleme : 28.04.2021 - 15:08
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