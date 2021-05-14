Çin'de bayram namazı

Çin'in Sincan Uygur Özerk bölgesinde müslümanlar bayram namazı kıldı. Salgın önlemleri kapsamında sosyal mesafenin uygulandığı camide müslümanlara ayakkabı kılıfları dağıtıldı ve tansiyon ölçümü gibi hizmetler sağlandı.

NTV 14.05.2021 - 14:13 | Son Güncelleme : 14.05.2021 - 14:21

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