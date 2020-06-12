Çin'de sel 4 katlı binayı yerle bir etti

Çin’in Guangksi Zhuang Özerk Bölgesi’nde 6 kişinin hayatına neden olan sel felaketi bölgede hayatı etkilemeye devam ediyor. Son olarak sel suları 4 katlı bir binayı sürükledi. O anlar ise amatör bir kamera ile görüntülendi.

ntv.com.tr - DHA 12.06.2020 - 12:11 | Son Güncelleme : 12.06.2020 - 12:28

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