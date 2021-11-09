Çin’de sıra dışı ‘pencereli’ tünel

Çin’de inşa edilen sıra dışı tünel görenleri şaşırtıyor. Guangzhou kentindeki geniş bir caddenin ortasına yapılan tünelin üstünde pencereler bulunuyor. Drone ile çekilen görüntülerde, tünelin cadde seviyesine denk gelen yüzeyinde, iki sıra halinde açık pencereler olduğu görülüyor.
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