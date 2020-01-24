Çin'deki virüsün mikroskopla çekilen görüntüsü yayınlandı

Çin'de giderek yayılan Corona virüsünün mikroskopla çekilen görüntüsü yayınlandı. Fotoğraf, Çin Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'nin internet sitesine koyuldu. Merkez'den yapılan açıklamada salgını kontrol altına alma çabaları çerçevesinde bilgi paylaşımı için virüsün fotoğrafının paylaşıldığı belirtildi. 

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