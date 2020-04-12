Çin'den "farklı tür virüs" uyarısı

Çin'in Wuhan kentinde corona virüs hastaları için sadece 10 günde inşa edilen sahra hastanesi artık ihtiyaç kalmadığı için kullanılmıyor. Çinli yetkililer rekor sürede inşa edilen ve binlerce kişinin tedavi edildiği o hastanenin kapılarını gazetecilere açtı. Hastanenin başhekimi ise, Avrupa ve ABD'deki corona virüs hastalarının semptomlarının Çin'dekilerden farklı olduğuna dikkat çekti.

NTV Haber 12.04.2020 - 00:57 | Son Güncelleme : 12.04.2020 - 01:06

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