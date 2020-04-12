Çin'in Wuhan kentinde corona virüs hastaları için sadece 10 günde inşa edilen sahra hastanesi artık ihtiyaç kalmadığı için kullanılmıyor. Çinli yetkililer rekor sürede inşa edilen ve binlerce kişinin tedavi edildiği o hastanenin kapılarını gazetecilere açtı. Hastanenin başhekimi ise, Avrupa ve ABD'deki corona virüs hastalarının semptomlarının Çin'dekilerden farklı olduğuna dikkat çekti.
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NTV Haber 12.04.2020 - 00:57| Son Güncelleme : 12.04.2020 - 01:06
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