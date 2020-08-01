Çin'in Mars keşif aracı yörüngeye oturdu (Tekno Hayat)
Çin'in geliştirdiği Mars keşif aracı planlanan yörüngeye oturdu. Tianwen-1 adındaki bu araç 7 ay boyunca, 400 milyon kilometreden fazla yol yapacak ve bu sayede insanların merak ettiği bütün soruları keşfedecek.
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NTV 01.08.2020 - 12:16| Son Güncelleme : 01.08.2020 - 15:13
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