Çinli çiftçiler buldukları yöntemle üretimi 6,5 kat artırdı
Çin’de çiftçiler, ejder meyvelerini tüm yıl boyunca yetiştirebilmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Tarlalara yerleştirilen yapay ışıklar sayesinde üretim 70 bin tondan 460 bin tona çıktı. Üstelik tarlalar, yapay lambaların oluşturduğu manzara nedeniye turistlerin ilgi odağı olmuş durumda…
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