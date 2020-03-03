Çocukları için süper kahraman oldular

Bir baba için en zor olan, çocuğunu, yaşanması mümkün olmayan bir yerde tutmak, onu sağlık ve esenlik içerisinde yaşamanın daha kolay olduğu bir başka yere taşımak. Hollanda'da mülteciler için bağış toplayan bir sivil toplum örgütünün hazırladığı bu klipte küçük oğlu için aslında bir süper kahraman olması gereken babanın hazin öyküsü anlatılıyor. İşte neşeyle başlayan bir hayal dünyasının gerçeğin soğuk dekoru... (Dünyanın Haberi, NTV)
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03.03.2020 - 16:55| Son Güncelleme : 03.03.2020 - 17:36
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