Corona virüs: Almanya'da hafif artış tartışılıyor

Almanya'da yeni vaka sayısı, 7 hafta sonra ilk kez binin altını düştü. Ancak enfeksiyon oranında, hafif bir yükseliş var. Hükümeti harekete geçiren bu durum, yakın takibe alındı. Tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmeye başlandığı ülkede halka, mümkün olduğunca evlerinden çıkmamaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları çağrıları yapılıyor.
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NTV 30.04.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 30.04.2020 - 11:21
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