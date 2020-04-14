Corona virüs aşısında umut veren gelişme (DSÖ açıkladı)

Dünya Sağlık Örgütü, corona virüse karşı dünyanın dört bir yanında 70 aşı üzerinde çalışıldığını açıkladı. Üç aşının insanlar üzerinde denenmesine başlandı. İngiltere, aşıyı eylüle yetiştirmeyi hedefliyor.

NTV 14.04.2020 - 11:00 | Son Güncelleme : 14.04.2020 - 12:26

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