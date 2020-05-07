Corona virüs: Dünyada günde 80 bin vaka

Dünya Sağlık Örgütü, Nisan başından bu yana her gün ortalama 80 bin kişinin corona virüse yakalandığını açıkladı. Batı Avrupa'dan gelen sayılarda düşüş var, ancak Afrika'dan Amerika'ya, Doğu Avrupa'dan Doğu Akdeniz'e kadar vakalar artıyor.
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NTV 07.05.2020 - 14:00| Son Güncelleme : 07.05.2020 - 15:15
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