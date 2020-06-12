Corona virüs: Hindistan'da vakalara hastane yetmiyor

Virüsten ölenlerin sayısının 8 bin'i aştığı Hindistan'da hastanelerin kapasitesi dolmak üzere. Devlet hastaneleri durumu ağır olanları bile kabul edememeye başladı. Başkent Yeni Delhi'de lüks otellerin sahra hastanelerine dönüştürülmesi planlanıyor.
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NTV 12.06.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 12.06.2020 - 10:34
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