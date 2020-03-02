Corona virüs salgını dünyaya yayılmaya devam ediyor

Ölümcül virüs salgınında ölü sayısı 3 bini aştı. Toplam vaka sayısı ise 89 binin üzerinde. Fransa'nın ünlü Louvre Müzesi, corona virüs nedeniyle kapandı. 60'dan fazla ülke ve bölgede görülen virüs sebebiyle ABD'de ikinci ölüm gerçekleşti. Hastalık Türkiye'nin komşuları arasında da yayılıyor. İran'a ölü sayısı 66'ya yükseldi. İşte ayrıntılar...

02.03.2020 - 17:45 | Son Güncelleme : 02.03.2020 - 18:00

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