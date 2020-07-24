Corona virüs tedavisi gören Bolsonaro maskesiz görüntülendi

Üçünçü corona virüs testi de pozitif çıkan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, motosiklete binerken görüntülendi. Bolsonaro'nun maske takmaması dikkat çekti. Brezilya Devlet Başkanı, virüsün yayılmasının ve ölümlerin kaçınılmaz olduğunu savundu.

NTV Haber 24.07.2020 - 19:00 | Son Güncelleme : 24.07.2020 - 19:01

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