Corona virüse karşı morötesi ışın

Corona virüse karşı ışık kullanımı ABD Başkanı Donald Trump'ın "Vücuda güçlü ışınlar verilebilir mi" sorusuyla yeniden gündeme gelmişti. Ancak bu teknolojinin geçmişi hayli eskiye dayanıyor. Ultraviyole ışınlar yaklaşık 100 yıldır yüzeylerdeki virüs ve bakterilerin yok edilmesi için kullanılıyor. ABD'li araştırmacılar ise insanlarda kansere yol açabilen bu ışınları güvenli hale getirmenin yollarını arıyor.

NTV 11.05.2020 - 14:00 | Son Güncelleme : 12.05.2020 - 09:03

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