Corona virüste ders alınacak hata: Japon adasını rehavet vurdu
Tarihçiler, salgınla mücadelede kaydedilen başarı öyküleri kadar alınan yanlış kararları da not ediyor. Tarihe geçecek yanlış kararlardan biri de Japonya'nın Hokkaido adasında alındı. Önlemleri gevşeten ada yönetimi, ikinci ve daha sert bir salgına neden oldu. Dünya medyası "Ders alınacak hata" başlığıyla o adanın öyküsü gündeme taşıdı.
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NTV 30.04.2020 - 11:50| Son Güncelleme : 30.04.2020 - 12:06
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