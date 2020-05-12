Corona virüs: ABD'de 24 saatte can kaybı ilk kez binin altına düştü
ABD'de 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ilk kez binin altına düştü. Toplam can kaybı ise 81 bini geçti. Beyaz Saray da virüs alarmında. Bazı çalışanların testinin pozitif çıkması üzerine tedbirler artırıldı. Başkan Donald Trump ise durumun kontrol altında olduğunu söyledi.
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NTV 12.05.2020 - 11:00| Son Güncelleme : 12.05.2020 - 12:08
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