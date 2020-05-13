Corona virüs: Avrupa'da normalleşme adımları devam ediyor
Avrupa'da normalleşme adımları atılmaya devam ediyor. İspanya'da bazı kentler ikinci aşamaya geçti. Almanya'da ise sınırların açılması tartışması var. Fransa ordusundaki vakalarda da artış olduğu açıklandı.
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NTV 13.05.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 13.05.2020 - 09:36
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