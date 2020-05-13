Corona virüs: Avrupa'da normalleşme adımları devam ediyor

Avrupa'da normalleşme adımları atılmaya devam ediyor. İspanya'da bazı kentler ikinci aşamaya geçti. Almanya'da ise sınırların açılması tartışması var. Fransa ordusundaki vakalarda da artış olduğu açıklandı.

NTV 13.05.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 13.05.2020 - 09:36

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