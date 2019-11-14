Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mektupları Trump'a geri takdim ettim
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşme sonrası iki lider açıklamalarda bulundu. Trump'ın gönderdiği mektupları geri takdim ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle de Abdi Şahin denilen bu teröristin Amerika gibi bir ülkenin başkanı tarafından muhatap alınmasını üzünütüyle karşıladım. CIA de bu adamın terörist olduğunu belgelemiş. Bunu bize de aktardılar, biz de Sayın Başkan'a aynene takdim ettik" dedi. Başkan Trump da yaptığı açıklamada, "S-400 konusunu bugün görüştük gelecekte de görüşeceğiz. Güvenlik danışmanlarımızın S-400 konusunda çalışamaları konusunda anlaştık" dedi.
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