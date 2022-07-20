Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü Suriye'den söküp atacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Lideri Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Tahran'da Suriye zirvesinde bir araya geldi. Astana formatındaki Zirvenin ardından yapılan ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, terörle mücadele vurgusu yaptı. Erdoğan, "Terörü Suriye'den söküp atacağız" ifadelerini kulllandı.
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NTV Haber 20.07.2022 - 00:17| Son Güncelleme : 20.07.2022 - 00:21
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