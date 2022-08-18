Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ukrayna'da olacak. Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlaması sonrasında Ukrayna lideri Vladimir Zelenski ile ilk kez yüz yüze görüşme gerçekleştirecek. Lviv'de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de katılımıyla bir üçlü zirve de yapılacak.

Haberler - NTV Haber 18.08.2022 - 04:13 | Son Güncelleme : 18.08.2022 - 04:18

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