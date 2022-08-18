Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ukrayna'da olacak. Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlaması sonrasında Ukrayna lideri Vladimir Zelenski ile ilk kez yüz yüze görüşme gerçekleştirecek. Lviv'de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de katılımıyla bir üçlü zirve de yapılacak.
Abone ol
Paylaş
Haberler -
NTV Haber 18.08.2022 - 04:13| Son Güncelleme : 18.08.2022 - 04:18
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.