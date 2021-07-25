Dağdan kopan kayalar ölüm saçtı

Hindistan'ın kuzeyindeki Himaçal Pradeş eyaletinde, bir araca tepeden düşen kayaların çarpması sonucu 9 turist yaşamını yitirdi, 3 turist yaralandı. Üzerine dev bir kayanın düştüğü çelik köprü de darbenin etkisiyle çöktü. Dağdan kopan tonlarca ağırlıktaki kayaların çevrede büyük hasara yol açtığı anlar kameralar tarafından görüntülendi.

NTV Haber 25.07.2021 - 21:09 | Son Güncelleme : 25.07.2021 - 21:23

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