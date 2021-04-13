Deniz manzarası eşliğinde ders

İspanya'da bir okul, virüs riskini azaltabilmek için sınıfları plaja taşıdı. Yaşları 3 ila 12 arasında değişen 8 sınıfın öğrencileri artık deniz kenarında ders görüyor. Halk da çocuklara bildiklerini öğretmek için harekete geçti. Kimileri Roma dönemi asker kıyafetlerini giyerek tarih anlatmaya çalışıyor. Balıkçılar da ağlarını çocuklara göstererek balık avlama konusunda bilgiler veriyor.
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NTV 13.04.2021 - 10:11| Son Güncelleme : 13.04.2021 - 10:25
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